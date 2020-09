Cilento, il film “La vacanza” di Enrico Iannacone girato tra Palinuro e Ascea

Cilento: Palinuro, Ascea, Marina di Camerota e Centola sono stati i luoghi in cui il giovane regista napoletano Enrico Iannacone ha girato il suo ultimo film, “La vacanza”. Una pellicola di genere drammatico con Catherine Spaak, Antonio Folletto, Veruschka e Carla Signoris che sarebbe dovuta uscire al cinema il 3 settembre.

“Se ho scelto il Cilento è perché in autunno si riprende la sua intimità, è disabitato, solitario, ha una dimensione meditativa che scende nel profondo, lontano dall’inutile rumore dell’estate. L’ho visto come un luogo perfetto per una storia che parla di allontanamenti, il Cilento è la rivelazione delle distanze e i due personaggi, Carla e Valerio, così lontani per età, sesso, nazionalità, si riconosceranno in questo magnifico teatro naturale”, ha dichiarato il regista.

La trama: Valerio, dopo aver perso la moglie, è un uomo smarrito fino a quando non incontra Carla (Catherine Spaak), un’anziana donna, ex magistrato, che soffre di Alzheimer: i due sono tormentati, intimoriti dal futuro, afflitti dal passato; diventano amici, tra tensioni, risate e malinconie. Le stradine di Palinuro sembrano stanche dell’estate, decine di persone ancora camminano ma sono gli ultimi fuochi prima del riposo autunnale.