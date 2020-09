“Chiamami col tuo nome”: questa sera su Rai3 il film da Oscar di Luca Guadagnino. “Chiamami col tuo nome” di Luca Guadagnino è il film scelto per la prima serata di oggi, sabato 19 settembre, in onda alle 21.20. La pellicola del 2017, racconta di una storia d’amore in cui tutti possono riconoscersi, immersa nell’estate italiana del 1983, con protagonisti Thimotée Chalamet e Armie Hammer.

Il film è stato presentato in anteprima il 22 gennaio al Sundance Film Festival 2017. Prima della sua anteprima, la Sony Pictures Classics ha acquistato i diritti per la distribuzione statunitense del film per 6 milioni di dollari. Successivamente è stato presentato nella sezione “Panorama” alla 67ª edizione del Festival di Berlino e al Toronto International Film Festival, dove ha ottenuto il terzo posto nel premio del pubblico.

Fin dalla sua anteprima al Sundance Film Festival, Chiamami col tuo nome è stato acclamato dalla critica. Il film, basato sull’omonimo libro di André Aciman del 2007, ha incassato 18.095.701 dollari negli Stati Uniti e 23.791.894 nel resto del mondo, per un totale di 41.887.595 dollari a fronte del budget iniziale di produzione di 3.500.000 dollari.

Ecco la trama:

È l’estate del 1983 nel nord dell’Italia, ed Elio Perlman (Timothée Chalamet), un precoce diciassettenne americano, vive nella villa del 17esimo secolo di famiglia passando il tempo a trascrivere e suonare musica classica, leggere, e flirtare con la sua amica Marzia (Esther Garrel).

Elio ha un rapporto molto stretto con suo padre (Michael Stuhlbarg), un eminente professore universitario specializzato nella cultura greco-romana, e sua madre Annella (Amira Casar), una traduttrice, che gli danno modo di approfondire la sua cultura in un ambiente che trabocca di delizie naturali. Mentre la sofisticazione e i doni intellettuali di Elio sono paragonabili a quelli di un adulto, permane in lui ancora un senso di innocenza e immaturità, in particolare riguardo alle questioni di cuore.

Un giorno, arriva Oliver (Armie Hammer) un affascinante studente americano di 24 anni, che il padre di Elio ospita per aiutarlo a completare la sua tesi di dottorato. In un ambiente splendido e soleggiato, Elio e Oliver scoprono la bellezza della nascita del desiderio, nel corso di un’estate che cambierà per sempre le loro vite.