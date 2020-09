Chi è Myriam Catania? In molti non associano il volto della bellissima attrice e doppiatrice romana alla sua voce, celebre per incantato generazioni di spettatori con doppiaggi a personaggi unici come Keira Knightley, Willow Rosenberg in Buffy L’ammazzavampiri e Rori Gilmore in Una mamma per amica.

Myriam Catania partecipa quest’anno al GF VIP 2020 nel ruolo di concorrente: un’occasione unica per l’attrice, ex di Luca Argentero, di farsi conoscere al di là del gobbo e del leggio della sala doppiaggio. In tanti, sentendola parlare, riconosceranno nel suo timbro caldo e avvolgente i centinaia di personaggi e attrici doppiati nel corso della sua lunga carriera.

La Catania è apparsa però diverse volte anche sul grande schermo, sfoggiando una ragguardevole presenza scenica. Ecco tutto quello che devi sapere.

Chi è Myriam Catania: biografia e carriera della doppiatrice al GF VIP 2020

Myriam Catania nasce a Roma il 12 dicembre 1979 (età 40 anni) e appartiene a un’importante generazioni di doppiatori: è la figlia infatti di Rossella Izzo, sorella di Simona, Fiamma e Giuppy Izzo (tutte doppiatrici e attrici).

Viene trasportata al mondo della recitazione e del doppiaggio fin da piccola, complice anche l’appartenenza a una discendenza di voci al femminile tanto importante. La sua voce è tra le più amate in Italia: oltre ad aver doppiato personaggi molto amati come Willow in Buffy e Rori in Una Mamma per Amica la Catania è diventata nel corso degli anni la voce ufficiale di diverse attrici molto popolari.

Tra queste la più famosa è Keira Knightley, che Myriam Catania ha doppiato nella prima trilogia di Pirati dei Caraibi e in tantissime altre pellicole (con il doppiaggio all’attrice in The Imitation Game si aggiudicherà anche il premio Leggio d’oro, dato ai doppiatori, per la migliore interpretazione femminile), Amanda Seyfried, Jessica Alba e molte altre.

Oltre al doppiaggio Myriam Catania è apparsa anche in diverse fiction TV come Caro maestro, Una donna per amico, Provaci ancora prof, Carabinieri, È arrivata la felicità e Amore a prima vista e film tra cui Tutto l’amore del mondo, Io no, Anche senza di te.

Al Grande Fratello e al cinema è legata anche per la sua storia d’amore con Luca Argentero, durata ben 10 anni e poi conclusasi nel 2016. Attualmente è legata sentimentalmente al produttore francese Quentin Kammermann da cui ha avuto un figlio nel 2017, chiamato Jacques.

I suoi guadagni derivano principalmente dall’attività di doppiaggio, che resta la sua prima professione: la carriera alle spalle come doppiatrice le garantisce una certa popolarità che la condurrà a diventare concorrente del GF VIP 2020 dove, ovviamente, percepisce un cachet giornaliero di permanenza nel reality. Essendo tra i personaggi minori, i suoi introiti non saranno certo a livello di personaggi come Patrizia De Blanck o Elisabetta Gregoraci ma proporzionati a una personalità che ha tutte le carte in regola per farsi apprezzare dai telespettatori all’interno della casa.