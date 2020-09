Chi è Jessica Antonini, nuova tronista di Uomini e donne

Jessica Antonini è la nuova tronista di Uomini e donne, programma di Maria De Filippi. Jessica è una tatuatrice e una modella di 29 anni che dopo un passato difficile è riuscita a trovare la propria strada con le sue forze. E’ madre di un bambino di cinque anni.

Biografia

Jessica Antonini nasce a Gavignano Sabino, un piccolo paesino in provincia di Rieti, nel 1991 e attualmente è tornata a vivere nel suo paese natio. La sua infanzia e la sua adolescenza sono tutt’altro che semplici. Nel video di presentazione a Uomini e Donne Jessica spiega di aver sempre avuto un pessimo rapporto con suo padre, un uomo autoritario troppo dedito al lavoro. Jessica infatti ha un ottimo rapporto solo con la madre, una figura che è costantemente presente nella sua vita. La nuova tronista di Uomini e Donne ha anche una sorella a cui vuole molto bene, purtroppo su di lei non si ha nessuna informazione. Il pessimo rapporto con il padre la porta a scappare di casa a soli diciotto anni, Jessica infatti all’improvviso decide di prendere tutte le sue cose e di fuggire a Milano con soli 300 euro in tasca. I primi giorni nel capoluogo lombardo non sono per niente facili per lei, la giovane infatti è costretta a dormire per ben due settimane nella stazione di Milano. Con il passare degli anni, specialmente gli ultimi due, capisce che uno dei motivi del pessimo rapporto con la figura del padre è anche il suo carattere non proprio facile. Dopo essere diventata madre capisce tutti gli errori commessi e cerca di riavvicinarsi con il padre che nel frattempo diventa un’ottimo nonno per il piccolo Kevin, il figlio di cinque anni.

Lavoro e Carriera

Jessica Antonini attualmente lavora nel mondo dei tatuaggi ed è al tempo stesso una modella. Di recente però ha dichiarato di aver trovato un impiego più stabile presso Poste Italiane che le permette di avere maggiore stabilità economica. La giovane ragazza madre infatti non è una modella affermata (cosa che probabilmente cambierà dopo la partecipazione come tronista a Uomini e Donne), di rado viene chiamata per farsi fotografare mentre indossa alcuni capi ma questo lavoro le permette solo di pagare le spese domestiche, non di più. Appena giunta a Milano la giovane è riuscita a cavarsela con le sue forze, come fa sempre, svolgendo svariati lavoretti che le hanno permesso di andare avanti. Quest’anno sembra essere arrivata una svolta per lei, la giovane infatti è la tronista della nuova edizione di Uomini e Donne.

Tronista Uomini e Donne

Jessica è una tronista del programma condotto da Maria De Filippi, insieme a lei sul trono troviamo anche Sophie Codegoni, Davide Donadei e Gianluca De Matteis. Nonostante il programma sia iniziato da lunedì 7 Settembre Jessica è già riuscita a far comprendere il suo carattere e i suoi obiettivi. Il suo video di presentazione inoltre ha fatto emozionare molti presenti nello studio.

La prima esterna in assoluto di Jessica è stata con Davide Lorusso, un bartender biondo che vive a Milano e con il quale la ragazza si è trovata molto bene.

Fonte: Chiecosa.it