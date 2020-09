Chi è Francesca Pepe?

Francesca Pepe, età 28 anni, è nata in Liguria, per la precisione a Sarzana in provincia di La Spezia, il 29 agosto 1992 sotto il segno della Vergine e studia Economia Aziendale all’Università Cattolica di Milano. Franceska si è poi appassionata al mondo della moda ed alle passerelle che, nel 2016, l’anno portata a prendere parte al concorso di Miss Europa (dove è arrivata seconda) e a posare per la copertina di Playboy dedicata alle Olimpiadi di Rio .

Influencer da 62 mila follower su Instagram, Francesca Pepe nel corso della sua carriera di modella ha posato per numerosi brand di successo anche se, stando alle foto pubblicate sul suo profilo social, sembra prediligere gli shooting fotografici in lingerie. Oltre a un servizi fotografici e campagne pubblicitarie, Francesca ha anche ricoperto il ruolo di ‘ombrellina’ nella gara di Moto GP del Mugello del 2019 e recitato nella web serie cult The Lady di Lory Del Santo. Che finito il GF Vip per Francesca Pepe si spalanchino le porte del mondo del cinema? Stay tuned.