Cetara, un anno dopo la perdita di Vittorio Senatore: domani il ricordo a Cava. Intanto indaga la Procura

Cetara, costiera amalfitana. I cittadini ricordano, con il volto intriso di lacrime, la perdita di Vittorio Senatore, il sedicenne scomparso il 14 settembre 2019 in un tragico incidente stradale sulla strada che collega Salerno a Vietri sul Mare. Il giovane, innamorato della costa d’Amalfi e di Cetara, era anche grande tifoso della Salernitana

Domani, martedì 15 settembre alle ore 19:00, tutti suoi cari lo ricorderanno con una messa nella Parrocchia di S. Alfonso de Liguori a Cava de’ Tirreni.

Intanto, indagano ancora i procuratori di Salerno per far luce sulla vicenda: troppe versioni incoerenti e troppi indizi che non quadrano.