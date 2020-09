Cetara, recuperata in mare e subito sequestrata una rete da pesca irregolare

Cetara (Salerno). Gli uomini della Sezione nautica della Polizia di Stato di Salerno questo pomeriggio hanno rilevato in mare, a pochi metri di distanza dalla Costa del Fuenti, una rete da pesca posizionata in maniera irregolare. Un pericolo sia per i bagnanti che per le barche.

La rete da pesca, lunga centinaia di metri, è stata prontamente recuperata e sequestrata dagli uomini della Polizia che erano in mare per un giro di perlustrazione.