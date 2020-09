Cetara . Positivo padre di famiglia e sta bene, sono solo 8 in tutta la Costiera amalfitana

Cetara ( Salerno ) Situazione Coronavirus Covid-19 contenuta in Costiera amalfitana . Ad annunciare il caso il sindaco Fortunato Della Monica, si tratta di un padre di famiglia che ha contratto il virus sul lavoro, è asintomatico e sta bene, è in quarantena a casa in attesa della guarigione che sicuramente avverrà al più presto

“Ho già attivato tutta la procedura per avere i nominativi di quanti siano entrati in contatto con lui – spiega Della Monica – . Vi terrò puntualmente aggiornati, invitandovi ad usare la mascherina e tutte le misure di protezione individuale nel rispetto pieno dell’ordinanza sindacale del 19 agosto scorso nonché dell’ordinanza regionale del 24 settembre. Come sempre, Vi terrò informati su tutto”.

Siamo dunque a otto positivi in Costa d’ Amalfi , gli unici tre di Positano sono guariti, mentre sarebbero rimasti ancora 4 a Vietri sul mare, 2 a Ravello e 1 a Maiori , tutti in attesa di guarigione.

Rispetto a zone limitrofe come la Penisola Sorrentina , da Sorrento a Vico Equense si superano i 100 contagi, e Capri, dove sono più di 50, Agerola ora ha una decina di contagiati, ma finora non ha avuto problemi, considerando l’enorme afflusso di turisti avuti la Costiera è davvero benedetta.

Ma anche qui lamentiamo la scarsità di informazione coordinata sul territorio, una Covid – Map che funzioni e dia contezza della situazione invece degli allarmistici dati della Regione Campania.

Nel dettaglio non sappiamo nulla di ufficiale, possiamo dirvi che nessuno è morto e nessuno è in Ospedale in Costiera , ma gli aggiornamenti sui guariti, sui contagiati, sui tamponi sono fatti in base alle telefonate e ai post, non vi è un sistema organizzato che lo faccia con una sorta di Covid – Map.