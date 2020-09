Cetara, peschereccio sta per sprofondare al porto: intervengono i soccorsi – VIDEO

Cetara (Salerno). Stava per affondare tra le acque della costiera amalfitana un tipico “Cianciola” il peschereccio delle famose acciughe di Cetara. Per fortuna, però, sono intervenuti prontamente i soccorsi.

Guardia costiera, Vigili del Fuoco, Polizia locale – con il sindaco Fortunato Della Monica – sono riusciti ad evitare il peggio. Il peschereccio è affondato solo al 50%, e sono in atto le operazioni per trainarlo in tutta sicurezza sulla banchina.

Video Antonio Masturzo.