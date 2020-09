Cava de’ Tirreni, Servalli batte tutti: Fra Gigino sfiora il 20% con una sola lista

Ma fin da ieri mattina, coi primi spogli, la situazione si è delineata in maniera evidente: ampia la forbice di voti tra Servalli e i candidati più papabili, rimasta costante per tutta la durata degli scrutini, fino alla conferma arrivata alle 18 circa di ieri pomeriggio. All’esito del voto (quando erano state scrutinate 52 sezioni su 55) i cavesi si sono espressi con il 52% delle preferenze per Vincenzo Servalli (15.348 voti); al secondo posto l’ex francescano Luigi Petrone, che ha fatto comunque una bella figura – correva con una sola lista – , con il 19,27% (5.684 voti), e ancora Marcello Murolo (16,7% delle preferenze con 4.927 voti). A seguire il candidato del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Benevento (con il 3.53% e 1.041 voti), l’ex assessore Enrico Bastolla (987 preferenze che valgono il 3,35%), il giovane candidato di Potere al Popolo, Davide Trezza (il 3% con 885 crocette) e il professore Umberto Ferrigno (631 voti, il 2,14%). Tra i candidati al consiglio si segnala, nella coalizione di Servalli, il risultato da record dell’assessore uscente alle opere pubbliche, Nunzio Senatore, che nella lista del Pd ha riscosso quasi 1.500 preferenze personali.

Siederanno sicuramente tra i banchi dell’opposizione Petrone e Murolo. «Ci aspetta un compito gravoso», è il commento di Petrone de “La Fratellanza”. «È nostro dovere rappresentare l’opposizione». Rammaricato Murolo. «È evidente che il messaggio che ho cercato di trasmettere ai cavesi non è passato – è il commento del candidato del centrodestra, supportato dalle liste “Siamo Cavesi”, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Unione di Centro e Lega – . Rispetto il voto dei miei concittadini e mi auguro che abbiano saputo vedere meglio di me. Per il resto, chiudo questa fase elettorale senza rimpianti. Ho lottato con determinazione per la mia città. Sono stato affiancato da candidati che ci hanno messo il tempo, l’anima e la passione. Con loro continueremo un’opposizione dura e determinata».

Il Movimento 5 Stelle, dal can- to suo, dovrebbe riuscire a strappare un seggio in Consiglio, raggiungendo l’obiettivo per il quale era stato candidato Benevento. «Sono soddisfatto del percorso intrapreso – commenta il candidato “grillino” – anche se al momento non abbiamo ancora la conferma di essere riusciti ad avere un rappresentante in consiglio comunale. Averlo, per noi significherebbe portare avanti le nostre battaglie in assise e poter mantenere il simbolo dei 5S. Abbiamo condotto una campagna elettorale sobria e senza litigi, lavorando sui temi e questo vorremmo continuare a fare».