Cava de’ Tirreni oggi al voto: in sei sfidano Servalli, sette liste per il sindaco uscente

In lizza per la fascia tricolore, infatti, ci sono, oltre a Servalli, il candidato civico di centrodestra Marcello Murolo, il vulcanico ex-francescano Luigi Petrone, l’ex assessore Enrico Bastolla, il “grillino” Giuseppe Benevento, il professore Umberto Ferrigno e il giovane Davide Trezza. Servalli, determinato ad essere riconfermato, è sceso in campo con un vero e proprio esercito di sostenitori e candidati al consiglio comunale.

Sette, infatti, le liste che appoggiano il sindaco uscente e tra le quali figurano quasi tutti i componenti della sua attuale squadra di governo più qualche volto noto che ha deciso di perorare la sua causa all’ultimo minuto o dopo attente trattative. Così, a sostenere il primo cittadino uscente, figurano le liste partitiche del Pd (soprattutto membri dell’attuale maggioranza) e del Psi. A seguire poi le civiche “Insieme per Servalli”, “Unione Popolare”, “Cava ci Appartiene” e, infine, le liste “Cava Avanti” e “Amiamo Cava” composta, per lo più, da sostenitori dell’ultima ora. Dal palco allestito in piazza Vittorio Emanuele III, venerdì sera, Servalli si è detto convinto che, con una squadra così, «vinciamo al primo turno e da martedì continuiamo il nostro lavoro».

Sul fronte opposto si schiera, invece, il candidato civico Marcello Murolo, espressione e portavoce del movimento “Siamo Cavesi”, che nel corso dell’ultimo anno e mezzo si è impegnato per radunare intorno a sé i partiti di centro-destra e rappresentare, così, una valida alternativa all’attuale governo della città. Così, a sostenere Murolo, non c’è solo la lista di “Siamo Cavesi”, ma anche quelle partitiche di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega per Salvini e Unione di Centro. «Vogliamo che Cava possa avere un futuro all’altezza della propria storia – sono state le parole di Murolo prima del silenzio elettorale – , chi amministra deve meritare ogni giorno il ruolo che i cittadini gli hanno affidato nella cabina elettorale».

Ma la vera sorpresa di queste elezioni amministrative è rappresentata sicuramente dall’ex frate Luigi Petrone – dai più chiamato ancora Fra Gigino – che a sorpresa due mesi fa ha deciso di ufficializzare la sua candidatura a sindaco. Petrone è riuscito presto a ritagliarsi il proprio consenso e, sebbene si sia presentato alle elezioni con il supporto di una sola lista (La Fratellanza), è sentore comune tra i portici che possa effettivamente rappresentare l’ago della bilancia in questa competizione per l’elezione del nuovo sindaco, se non addirittura essere eletto. «Dobbiamo vincere al primo turno – ha urlato anche Petrone alla platea in occasione del comizio pre-silenzio elettorale – . Cava ha bisogno di nuova linfa».

Determinato anche l’ex assessore Enrico Bastolla la cui candidatura, inizialmente frutto del desiderio di riscatto dopo le incomprensioni con Servalli che avevano portato alle sue dimissioni, è supportata da due liste civiche (“Cava per Cava” e “Liberi di…”). Una campagna elettorale pacata, quella di Bastolla, senza cercare lo scontro, proponendo piuttosto ai suoi elettori programmi e idee. «Confido nel buon senso dei cavesi – ha detto Bastolla – la mia è una candidatura senza trasformismi e senza cambi di casacca. Per il bene della nostra città».