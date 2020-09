Cava de’ Tirreni. Mensa scolastica 2019/20, sempre garantito il rimborso spesa per le somme non utilizzate a causa dell’interruzione per Covid

Cava de’ Tirreni. La restituzione delle somme versate e non utilizzate relative alla mensa scolastica annualità 2019/20, a causa dell’interruzione dal 5 marzo scorso in conseguenza delle misure per contrastare la diffusione del virus COVID -19, è sempre garantita. A comunicarlo è il sindaco Vincenzo Servalli con un post su Facebook, nel quale aggiunge che la richiesta va effettuata utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune. L’iter procedurale, legato a necessità contabili e di bilancio e per procedere ai rimborsi nel più breve tempo possibile, ha previsto una prima scadenza il 30 agosto scorso che è stata prorogata al 31 ottobre prossimo. Ciononostante, anche successivamente a tale data sarà possibile fare comunque istanza di rimborso. Per ogni ulteriore informazione e assistenza rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione.