Cava de’ Tirreni, la scuole apriranno il 28 settembre

Cava de’ Tirreni (Salerno). E’ rinviato al giorno 28 settembre 2020 l’inizio delle attività didattiche degli istituti scolastici del territorio, sedi di seggio elettorale. Lo stabilisce l’ordinanza sindacale 296 dell’11 settembre 2020 emanata dal sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli.

I plessi scolastici interessati sono:

– I.I.S. FILANGIERI PROFESSIONALE – VIA 24 MAGGIO, 2

– I.C. CARDUCCI TREZZA PRIMARIA E MEDIA -VIA CARLO SANTORO, 18

– LICEO CLASSICO -M. GALDI – VIA R. SENATORE, 64

– I.C. DON BOSCO – CORSO MAZZINI, 8

– I.C. BALZICO – CORSO MARCONI, 38

– SCUOLA INFANZIA “MAMMA LUCIA” – VIA FILANGIERI, 9;

– SCUOLA PRIMARIA – VIA S. GIUSEPPE AL POZZO;

– SCUOLA PRIMARIA – VIA ANIELLO SALSANO, 1;

– SCUOLA INFANZIA – VIA V. GALISE, 2 S. PIETRO;

– SCUOLA PRIMARIA – VIA V. GALISE, 51 ANNUNZIATA;

– SCUOLA PRIMARIA – VIA G. SIANI FRAZIONE DUPINO;

– SCUOLA PRIMARIA – VIA I. LONGO S. ARCANGELO;

– SCUOLA INFANZIA – VIA MAZZINI CORPO CAVA;

– SCUOLA PRIMARIA – VIA VECCHIONE S. CESAREO;

– SCUOLA INFANZIA – VIA P. CRAVEN, 18 CASTAGNETO;

– SCUOLA PRIMARIA – VIA S. MARIA DEL ROVO;

– LICEO SCIENTIFICO – A.GENOINO -VIA E.DI MARINO PASSIANO;

– SCUOLA PRIMARIA – PIAZZA F. BALDI;

– SCUOLA PRIMARIA – VIA P. DI DOMENICO S. ANNA