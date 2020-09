Cava de’ Tirreni. Giunta Servalli, trattative con gli alleati

assessore (forse con delega alle politiche giovanili) così come Annetta Altobello , che potrebbe riavere le deleghe al commercio e alle attività produttive.

Più complesso e articolato sarà distribuire, invece, gli incarichi agli alleati delle altre liste: in forse la riconferma in giunta dell’assessore al bilancio Adolfo Salsano e dell’assessore alla sicurezza Giovanni Del Vecchio, fermo restando che molto Servalli forse dovrà “ricompensare” anche il rieletto consigliere Antonio Barbuti , già presidente del consiglio nel corso dell’amministrazione Galdi, che prima della campagna elettorale aveva preso le distanza da Forza Italia per perorare la causa Servalli. Incognita, infine, anche sull’assessore in quota al partito Socialista: Antonella Garofalo (attuale assessore alle politiche sociali) non ha superato l’esame delle urne, ma sembra che Servalli sia fortemente intenzionato a rinominarla in giunta dopo l’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni.

Fonte La Città di Salerno