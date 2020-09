Cava de’ Tirreni, fontane riaperte: la spesa è di tremila euro. Sono spente da troppo tempo o addirittura malfunzionanti le fontane ornamentali presenti in alcune zone della città. Per questo motivo da Palazzo di Città sono stati predisposti precisi interventi di riparazione da affidare a una ditta specializzata per un importo di circa 3000 euro. In particolare sono strati predisposti interventi di manutenzione accurata e riparazione alle fontane presenti in villa comunale Schwerte, in corso Principe Amedeo, a San Pietro e a piazza Abbro. Una piaga che flagella molte città e attira sui sindaci polemiche velenose per il degrado in cui versano le fontane che spesso si trasformano in mini discariche.

In linea di massima bisognerà intervenire sulle pompe sommerse previo smontaggio delle stesse, smontaggio degli avvolgimenti, sostituzione di ventole e quanto altro necessario per il loro funzionamento, compreso il rimontaggio al fine di rimettere in funzione il ricarico delle vasche dell’acqua e per il successivo funzionamento dei getti. Nel dettaglio sarà effettuata una pulizia della pompa per quanto concerne la fontana di villa Schwerte, spenta ormai da tempo e la cui vasca risulta, proprio per questo, svuotata dell’acqua.

Si tratta, questo, di uno degli interventi più richiesti soprattutto dai tanti cittadini e residenti della zona che frequentano il polmone verde (da tutti denominato “Villa Nuova”) e che, a più riprese, continuano a richiedere il ripristino del decoro dell’antica fontana. Situazione analoga nell’area attrezzata a verde pubblico che costeggia corso Principe Amedeo, dove la fontana sarà interessata dallo smontaggio e dalla riparazione della pompa. Mancano, invece, pezzi idraulici ed elettrici alla fontana della frazione di San