Cava de’ Tirreni festeggia la Madonna dell’Olmo ai tempi del Coronavirus. Il sindaco Vincenzo Servalli: “Il senso più profondo non cambia”

Cava de’ Tirreni. Il sindaco Vincenzo Servalli, con un post sulla sua pagina Facebook, ha voluto dedicare un pensieo in occasione della festa patronale in questo anno segnato dalle restrizioni per l’emergenza Covid: “Festeggiamo la Madonna dell’Olmo. Oggi è la nostra Festa Patronale. La festa più sentita ed attesa da noi cavesi. Quest’anno ci mancheranno le bancarelle, le giostre e tutto quel contorno che rendeva particolare l’atmosfera in città. Non abbiamo rinunciato ai concerti bandistici che animeranno, in ogni caso, il centro storico. Ma il senso più profondo non cambia.

Affidiamoci e ritroviamoci, come comunità, intorno alla nostra Patrona, auspicando per tutti noi tempi meno inquieti ed incerti. Carissimi Auguri. Forza Cava!”.