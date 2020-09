Cava de’ Tirreni, disagi alle poste: topi costringono alla chiusura degli uffici

Caccia al roditore molesto nel container che ospita l’ufficio postale di Passiano. A darne notizia è il quotidiano de La Città di Salerno.

Ieri mattina, nel giorno delle pensioni, nel camper che sostituisce momentaneamente l’ufficio della frazione (interessato dai lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza collegati al cantiere della scuola elementare della zona), gli addetti hanno operato a singhiozzo per la presenza, a quanto pare, di un roditore che ha lasciato segni concreti della sua presenza, disseminando escrementi nel locale. Una circostanza che ha costretto il direttore dell’ufficio di Passiano a sospendere per qualche ora l’attività, creando non pochi disagi agli utenti della zona, in particolare agli anziani, che proprio nella giornata di ieri avrebbero dovuto ritirare la pensione. Derattizzazione e trappole, però, a quanto pare non sono servite. Infatti, nonostante, nelle ore precedenti, il Comune avesse provveduto a predisporre un’opportuna attività di derattizzazione e disinfestazione esterna, l’insidiosa presenza non è stata debellata.