Cava de’ Tirreni: Corse in strada, danni a un’auto in sosta. Sfreccia in strada, perde il controllo della macchina e arrivare a danneggiarne un’altra parcheggiata. Poi scappa prima che la Polizia, allertata dai residenti infuriati, arrivi sul posto. Corse in auto, riesplode l’allarme. L’incidente si è registrato in via Mafalda di Savoia, all’incrocio con via Dante Alighieri, via Giuseppe Verdi e via Sorrentino, spesso già teatro, in passato, di circostanze analoghe. Per fortuna non c’erano pedoni in strada. A farne le spese, stavolta, è l’automobile di uno dei residenti della zona, parcheggiata nello slargo a ridosso del centro cittadino che – a margine dell’ennesima bravata di alcuni giovani, per ora non identificati – è stata danneggiata. Ora è caccia ai responsabili e, per individuarli, saranno fondamentali le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona. Tuttavia i residenti – esasperati – chiedono a gran voce maggiori controlli dopo che, un anno fa, avevano già sottoscritto una petizione per scongiurare il problema della movida molesta in quel tratto.

Quanti vivono in zona segnalano, ormai da tempo, gare notturne di moto e auto, musica ad altissimo volume, alcool e consumo di stupefacenti. Questo è quanto era stato già denunciato più di un anno fa dalle 23 famiglie residenti tra via Andrea Sorrentino, Mafalda Di Savoia, Giuseppe Verdi e Dante Alighieri. Atteggiamenti irrispettosi che si verificherebbero tutti i giorni, dalle 18 alle 3 di notte. L’atto vandalico della scorsa notta ai danni della vettura parcheggiata ha così riacceso i riflettori su un problema mai risolto tanto che «il sabato – lamentano i residenti – si sta svegli anche fino all’alba ».

Dopo mesi di sopportazione i cittadini di quell’area avevano presentato un esposto querela alla Polizia di Stato, ai vigili urbani, ai Carabinieri e al sindaco, puntando il dito contro i numerosi avventori, anche minorenni, che fanno uso di sostanze stupefacenti che occupano suolo pubblico e privato, che fanno casino. Altro aspetto: l’intralcio alla viabilità. Le auto parcheggiate senza alcun raziocinio,