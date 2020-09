Cava de’ Tirreni. Caritas: «Donate sangue per un piccolo paziente». Cavesi e solidarietà: un nuovo appello arriva dalla sezione locale della Croce Rossa per aiutare un ragazzo dodicenne ricoverato presso l’Azienda Ospedaliera “Santobono-Pausilipon” di Napoli. Il contributo richiesto questa volta è per la donazione di sangue. L’appello è partito, nelle scorse ore, dai volontari della Croce Rossa che hanno reso noto le modalità per dare il proprio contributo a sostegno della causa del piccolo paziente che nelle prossime settimane dovrà essere sottoposto a un delicato intervento di trapianto del midollo osseo presso l’ospedale flegreo. «Per l’intervento – spiegano i volontari della Croce Rossa – sono necessarie sacche di sangue, che è possibile donare già da lunedì scorso.

Per effettuare la donazione occorre prenotare il prelievo, contattando il centro trasfusionale al numero 081.2205565. È possibile donare in favore del bimbo oggetto dell’appello, solo ed esclusivamente presso l’ospedale “Pausillipon” di Napoli ». Queste le uniche modalità per poter donare e aiutare direttamente