Cava de’ Tirreni: carabinieri salvano la vita a un uomo. Attacco epilettico mentre era alla guida

Cava de’ Tirreni. Un episodio che avrebbe potuto avere un esito spiacevole ma che invece si è concluso positivamente grazie all’intervento dei Carabinieri. Un uomo di 42 anni è stato vittima di una crisi epilettica mentre era alla guida. Intuita la gravità della situazione, due carabinieri sono intervenuti facendo strada all’uomo verso l’ospedale e salvandogli la vita. L’avvenimento è stato riportato e raccontato dal giornalista Livio Trapanese sul suo profilo Facebook.

Nella tarda mattina di ieri, Sabato 19 Settembre 2020, erano quasi le 12:30, quando trovandoci presso il Santa Maria Incoronata dell’Olmo, nostro storico e ben funzionale nosocomio, abbiamo visto giungere una “gazzella” dell’Arma dei Carabinieri della Tenenza cittadina, alla cui guida abbiamo riconosciuto il solerte Appuntato Scelto Salvatore Orleto, con accanto il professionale Maresciallo Raffaele Pagano, per averli, quale vigile cronista, ben positivamente apprezzati nel corso della prima e cruenta fase della “pandemia” in atto.

La curiosità del giornalista è stata subito appagata, i Carabinieri avevano preceduto, diremo fatto da battistrada, ad un’autovettura sulla quale il passeggero, vittima di una patologia tumorale benigna, aveva in atto una scioccante crisi epilettica.

F.M., appena 42enne, è soventemente soggetto a tale patologia, che come tutti sappiamo, se non si interviene con urgenza, rischia il soffocamento, ma la mano misericordiosa del Signore nostro non si è arrestata poiché nonostante l’intenso traffico veicolare del Sabato, tipico in tutte le Città, il conducente dell’auto su cui prendeva posto F.M. ha incontrato gli angeli custodi sulla terra: “i Carabinieri”, i quali intuita la gravità del “sofferente” si sono prodigati nel far da “battistrada”, giungendo in brevissimo tempo al Nosocomio metelliano.

Poiché F.M. è ricorso già altre volte alle cure sanitarie, a noi non è stato difficile ricordare che nella primavera del 2018 gli stessi Carabinieri l’avevano soccorso, in particolare l’Appuntato Orleto, rimembrando che in quella circostanza fu il cavese Avvocato Massimiliano Di Matteo a rappresentarci l’accaduto.