Cava de’ Tirreni. Aneurisma uccide il figlio, l’appello: “Serve neurochirugia piediatrica al Ruggi”

Cava de’ Tirreni ( Salerno ) . Aneurisma uccide il figlio, l’appello: “Serve neurochirugia piediatrica al Ruggi”

L’appello arriva da una madre di Cava de’ Tirreni, che ha perso il figlio stroncato da un aneurisma: «Non deve succedere ad altri bambini la tragedia che è accaduta con mio figlio». La donna – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – invoca la realizzazione di un reparto di neurochirugia pediatrica all’ospedale Ruggi di Salerno. Suo figlio andava operato d’urgenza, ma al nosocomio di via San Leonardo, dove era stato ricoverato non c’era il reparto specializzato ed è stato necessario trasferirlo al Santobono. Probabilmente il tempo necessario per il trasferimento è risultato fatale al bambino.