Cava de’ Tirreni, ancora episodi di bullismo in strada. Vittima un’anziana signora

Cava de’ Tirreni (Salerno). Nuovi episodi di bullismo nelle piazze e per le strade del Comune. Questa volta, a essere stata presa di mira – come scrive il quotidiano Il Mattino – è stata una signora anziana. Dopo aver fatto la spesa giornaliera, di ritorno a casa è stata colpita da una pallonata in pieno viso. L’impatto è stato così violento che l’anziana è caduta e gli occhiali che indossava si sono rotti.

Gli artefici dell’atto invece di soccorrerla sarebbero scappati. L’episodio è accaduto nella piazzetta Passaro ed ha scatenato violente proteste tra i cittadini. Nelle piazze, come quella del Duomo, accadono di frequente episodi del genere a causa dei bulli di turno. Ragazzi che trovano divertimento nel provocare danni e fastidi a spese di altri.

Fonte: Il Mattino