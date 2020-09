Cava de’ Tirreni. Abusivismo, le ruspe abbattono il ristorante “Il Riccio”, costruito in violazione delle norme paesaggistiche

Cava de’ Tirreni. Arriva il momento della demolizione per il ristorante “Il Riccio” che da molto tempo era abbandonato poiché risultato abusivo e non autorizzato all’attività ristorativa. A riportare la notizia il sito del quotidiano “La Città di Salerno”. Le ruspe sono entrate in azione questa mattina radendo al suolo il locale che era stato costruito in via Trezza (località Cesinola) violando le norme paesaggistiche ed a nulla è valsa la richiesta di condono presentata dai proprietari.