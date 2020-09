Causa tra il Comune di Amalfi e la Veolia Water Technologies Italia S.p.a.. Ecco la determina per il pagamento del contributo per la proposizione di domanda riconvenzionale

Amalfi. La Veolia Water Technologies Italia S.p.a., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell’Associazione Temporanea di Imprese con la società Idorsud Costruzioni s.r.l, con atto di citazione notificato il 2 aprile 2020 al Comune di Amalfi invitava il predetto Ente, in persona del Sindaco protempore a comparire dinanzi al Tribunale di Salerno per l’udienza del 5 ottobre 2020.

Il Comune di Amalfi, con Delibera di Giunta n. 40 del 9 giugno 2020, conferiva incarico legale all’avv. Francesco Migliarotti al fine di costituirsi e resistere nel giudizio promosso. Dagli incontri avuti con l’avv. Francesco Migliarotti si è giunti alla conclusione della necessità di proporre domanda riconvenzionale nei confronti della Veolia Water Technologies Italia S.p.a. che prevede il versamento di un importo, a titolo di contributo unificato ed ulteriori spese, pari ad euro 1.686,00.

Considerato, altresì, che il presente impegno ed il relativo pagamento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza pubblica, il Comune di Amalfi determina di impegnare per il pagamento del contributo unificato per la proposizione della domanda riconvenzionale nel giudizio proposto dalla Veolia Water Technologies Italia S.p.a. la somma determinata in Euro 1.686,00.