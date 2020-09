Castellammare di Stabia, un nuovo caso di positività al Covid-19. Si tratta di una 63enne asintomatica

Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, rende noto che: “L’Asl ci ha comunicato che un altro cittadino di Castellammare di Stabia è risultato positivo al Covid-19. Si tratta di una 63enne che di recente si è sottoposta al tampone, il cui esito ha confermato il contagio. La donna è asintomatica e si trova attualmente in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. Anche a lei, come a tutti i 49 cittadini attualmente positivi al Covid, auguro di rimettersi in fretta e di guarire nel più breve tempo possibile.