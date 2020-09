Castellammare di Stabia, trovata una badante morta in casa

Castellammare di Stabia, quartiere Annunziatella. Ieri mattina è stata trovata morta in casa una badante di origine rumena. A trovare il corpo della donna alcuni familiari che erano andati a trovarla. Questi hanno subito chiamato i medici che però non hanno potuto fare nulla.

Sono stati allertati anche i carabinieri della Compagnia di Castellammare che hanno aperto un’inchiesta sul caso per individuare le reali cause del decesso. Si pensa che la donna sia morta per un malore improvviso. Il magistrato tuttavia ha preferito non disporre l’autopsia sul corpo che sarà riportato in patria su autorizzazione dei familiari.

Fonte: StabiaChannel