Castellammare di Stabia, migliora l’uomo di origini cinesi infetto. Tutti negativi i dipendenti dello store

Castellammare di Stabia. Sospiro di sollievo per i dipendenti dello store cinese il cui titolare nei giorni scorsi era risultato positivo al Covid-19. L’esito del tampone è negativo per tutti. E fortunatamente anche il titolare del negozio è in via di guarigione.

Il sindaco Gaetano Cimmino, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, ieri ha reso noto: “L’Asl ci ha comunicato che altri 4 cittadini di Castellammare di Stabia sono risultati positivi al Covid-19. Si tratta di un 54enne, di un 32enne, di una 29enne e di un 28enne che di recente si sono sottoposti al tampone, il cui esito ha confermato il contagio da Covid. Tutti si trovano attualmente in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva e a loro auguro di guarire in fretta, al pari degli altri 34 cittadini attualmente alle prese col virus”.