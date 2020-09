Castellammare di Stabia, l’ordinazione presbiteriale di Catello e Antonino. Video su Positanonews

Castellammare di Stabia. Ieri sera, in Piazza Giovanni XXIII (antistante la Chiesa Concattedrale), c’è stata la celebrazione per l’ordinazione presbiterale di Antonino Gargiulo e Catello Imperato per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria dell’Arcivescovo Mons. Francesco Alfano.

La redazione di Positanonews è stata testimone della gioia del lieto avvenimento e ha immortalato la consacrazione con dei video.