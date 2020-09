Castellammare di Stabia. L’attuale direttore degli Scavi di Stabia Muscolino dirigerà il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari

Castellammare di Stabia. Riportiamo il post pubblicato dal sindaco Gaetano Cimmino sulla sua pagina Facebook: “Rivolgo i miei migliori auguri a Francesco Muscolino, direttore degli Scavi di Stabia che ha ricevuto nelle scorse ore dal Mibact l’incarico di dirigere il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari. A lui va il mio ringraziamento per l’eccellente contributo che ha fornito per la valorizzazione del sito archeologico di Stabiae, attraverso l’avvio di una nuova campagna di studi e di ricerche, l’organizzazione delle visite guidate notturne per due estati consecutive e soprattutto l’ottimo lavoro svolto per l’imminente realizzazione del Museo Archeologico dedicato a Libero d’Orsi nella Reggia di Quisisana, a seguito della convenzione che ho firmato lo scorso 15 ottobre insieme al professor Massimo Osanna, direttore del Parco Archeologico di Pompei. L’attività messa in campo da Muscolino costituirà una base solida e preziosa su cui il prossimo direttore potrà lavorare per contribuire insieme a noi alla valorizzazione e alla rinascita dei nostri Scavi di Stabia”.