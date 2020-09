Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino saluta e ringrazia Franco Manniello che dopo 12 anni lascia la Juve Stabia

Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino, con un post sulla sua pagina Facebook, saluta e ringrazia il Presidente Franco Manniello che dopo 12 anni lascia la guida della Juve Stabia: “L’uscita di scena di Manniello segna la fine di un’epoca ricca di successi per la Juve Stabia. A lui va il mio più sentito ringraziamento per le gioie che ha saputo trasmettere ai tifosi in questi 12 anni e per aver dato lustro alla nostra città con due splendide promozioni in B che hanno portato la Juve Stabia e Castellammare a competere su palcoscenici di grande prestigio nazionale. La sua passione e la sua competenza hanno trascinato la squadra su livelli di eccellenza. Un presidente tifoso che ha dedicato 12 anni intensi alla Juve Stabia, senza mai risparmiarsi, con tanti sacrifici e un amore viscerale per la squadra e per la nostra città. Sono certo che la famiglia Langella saprà raccogliere il testimone con la stessa voglia di vincere di chi l’ha preceduta, per riportare nuovamente in alto la squadra del cuore di noi stabiesi”.