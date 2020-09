Castellammare di Stabia. Il sindaco Cimmino a Cava de’ Tirreni riceve una targa in segno di gratitudine per aver ospitato la Cavese allo stadio Romeo Menti

Il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino, con un post pubblicato sul suo profilo Facebook, rende noto che: “Sono stato accolto oggi nel Comune di Cava de’ Tirreni dal sindaco Vincenzo Servalli, che mi ha consegnato una targa e un libro sulla storia della città, in segno di gratitudine per aver ospitato allo stadio Romeo Menti le partite della Cavese durante lo scorso campionato, a causa della temporanea indisponibilità del loro impianto sportivo.

Abbiamo ospitato volentieri al Menti la Cavese e i suoi tifosi, a cui ci lega il ricordo di Catello Mari, un figlio della nostra terra. Al sindaco di Cava, con cui sono stato anche in visita allo stadio Simonetta Lamberti appena rimodernato, ho donato una riproduzione artistica dello stemma di Castellammare di Stabia, per testimoniare la collaborazione e l’aiuto reciproco tra i due Comuni, elementi basilari per la valorizzazione dei nostri territori”.

Ed il sindaco di Cava de’ Tirreni, sul suo profilo Facebook, ha così commentato l’evento: “Era doveroso ringraziare il Sindaco Cimmino, che in un momento di difficoltà ha teso la mano a Cava de’ Tirreni. Sono gesti che, in un periodo come quello che viviamo, di grandi difficoltà per le amministrazioni locali, testimoniano il valore della solidarietà e aiuto reciproco tra Comuni e nel caso di Castellammare di Stabia anche di una grande amicizia, resa indelebile da un grande uomo, oltre che calciatore, come Catello Mari il cui ricordo è inciso nei cuori dei tifosi cavesi”.