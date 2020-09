Castellammare di Stabia, caos per un uomo che cammina per strada senza abiti. Secondo una segnalazione, l’uomo si aggirava nudo intorno alle 22 di lunedì sera in Piazza Matteotti. Chiamati i soccorsi, sono arrivate sul posto due ambulanze e i vigili urbani. Gli agenti della polizia municipale sono intervenuti e hanno bloccato l’uomo. Per lui è stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio.