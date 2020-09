Castellammare di Stabia. Dimentica l’orologio da 20mila euro in spiaggia: il titolare del lido lo trova e lo restituisce. «Ho dimenticato il mio orologio e altri effetti personali nel box sotto l’ombrellone. Me ne sono accorto dopo tre giorni, ho chiamato il lido e mi hanno riconsegnato tutto». Una bella storia quella che viene fuori dal Lido Lo Scoglio di Castellammare di Stabia. A raccontarla è Ciro un imprenditore di Gragnano che venerdì scorso ha deciso di trascorrere una giornata al mare assieme alla famiglia.

Arrivato sulla spiaggia sistema in un box sotto l’ombrellone tutti i suoi effetti personali e un orologio. Un orologio da 20mila euro. «Sono tornato a casa senza rendermi conto di aver lasciato tutto in spiaggia e solo tre giorni dopo, chiedendo a mia moglie dell’orologio, mi sono reso conto di averlo dimenticato in spiaggia. Quando sono arrivato a Lo Scoglio per recuperarlo, per essere certi che non fossi in malafede, mi hanno chiesto di che colore fosse e altri dettagli e alla fine me l’hanno restituito». Un bel gesto di onestà che l’imprenditore avrebbe voluto premiare «ma non hanno accettato alcuna ricompensa – racconta – Penso che chi l’ha trovato magari è un bagnino durante le pulizie e che avrebbe potuto avere la tentazione di prenderlo e non restituirmelo, perché sicuramente ci avrebbe ricavato un bel po’ di soldi. Invece me l’hanno custodito e restituito, assicurandosi che fossi proprio io il proprietario».

«Ho pensato che fosse giusto raccontare questa storia, perché fa bene a Castellammare di Stabia – dice l’imprenditore – Oltre che ovviamente per rendere merito al Lido Lo Scoglio per l’onestà e la professionalità».

Fonte Metropolis