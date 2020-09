Castellammare di Stabia. Controlli serrati della Polizia Municipale per garantire l’ordine pubblico, nel fine settimana elevate numerose sanzioni

Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica: “Un weekend all’insegna della sicurezza e della legalità. Prosegue incessante l’attività della polizia municipale per garantire l’ordine pubblico e il controllo del territorio. Tra sabato e domenica, sono stati effettuati due sequestri di merce da esposizione per gli ambulanti per un valore di circa 5mila euro. E 38 sanzioni sono state elevate per divieto di sosta nel centro cittadino, con 22 verbali contestati al codice della strada. Sono stati inoltre sequestrati 5 veicoli e ad un cittadino di un altro Comune è stata elevata una sanzione amministrativa di 5mila euro per guida dello scooter senza patente. Sono stati, infine, multati 4 automobilisti beccati con il cellulare alla guida ed altri 2 sono stati sanzionati perché non indossavano la cintura di sicurezza. Un impegno costante che proseguirà ancora ad opera degli agenti di polizia, coordinati dal comandante Alfonso Mercurio, per garantire la sicurezza e la vivibilità nella nostra città”.