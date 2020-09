Castellammare di Stabia. Continuano i lavori di adeguamento e messa in sicurezza dei plessi scolastici. Continuano in maniera incessante i lavori di adeguamento e di messa in sicurezza di tutti i plessi scolastici per consentire una ripresa delle attività in sicurezza in linea con gli accorgimenti da adottare per l’emergenza epidemiologica legata alla Covid-19.

Si sta intervenendo anche per effettuare lavori manutentivi sempre nell’ottica di offrire alla popolazione scolastica, al corpo docente ed alle famiglie le condizioni migliori per cominciare l’anno.

Le attività proseguiranno anche successivamente come da cronoprogramma già condiviso con le dirigenti dei plessi scolastici che ringraziamo per la proficua collaborazione.