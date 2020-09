Castellammare di Stabia. Altri due cittadini risultati positivi al Covid-19, mentre due stabiesi risultano guariti

Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino, attraverso un post sulla sua pagina Facebook, rende noto: “L’Asl ci ha comunicato che altri due cittadini di Castellammare di Stabia sono risultati positivi al Covid-19. Si tratta di una 59enne di origini ucraine, che si è sottoposta al tampone all’aeroporto di Capodichino, il cui esito ha confermato il contagio da Covid, ed un 41enne. La donna è asintomatica e si trova in isolamento domiciliare, come gli altri 20 pazienti che in questi giorni stanno affrontando la loro battaglia col virus e i 106 cittadini tuttora in quarantena.

Sono guariti, invece, due cittadini posti in isolamento nella prima decade di agosto. Si tratta di una 19enne e di una 74enne che hanno vinto la loro battaglia contro il coronavirus.