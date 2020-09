Castellammare di Stabia. Altri due cittadini positivi: 32enne operatore sanitario e ragazza di 22 anni in isolamento domiciliare. A darne la notizia è stato, come sempre, il sindaco di Castellammare di Stabia, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook che riportiamo di seguito:

L’Asl ci ha comunicato che altri 2 cittadini di Castellammare di Stabia sono risultati positivi al Covid-19. Si tratta di un 32enne operatore sanitario e di una 22enne che hanno effettuato di recente il tampone, il cui esito oggi ha confermato il contagio. I due cittadini positivi sono asintomatici e si trovano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. Ad entrambi auguro di guarire nel più breve tempo possibile, al pari degli altri 44 pazienti contagiati.

Stiamo attraversando una fase delicata, in cui i contagi aumentano con frequenza quotidiana. Per questo motivo, dobbiamo continuare a stare in guardia e a rispettare le regole, a partire dall’uso corretto della mascherina, dall’igienizzazione costante delle mani e dal distanziamento sociale. Restiamo uniti e remiamo insieme per superare questa fase impegnativa e vincere questa sfida. Insieme ce la faremo.