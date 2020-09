Castellammare di Stabia, altri 4 cittadini positivi al Covid-19. Tutti attualmente in isolamento domiciliare

L’epidemia continua ad essere particolarmente pressante sul nostro territorio e dobbiamo tenere alta la guardia per limitare la diffusione del contagio. Rispettare le regole è fondamentale, a partire dall’utilizzo corretto della mascherina, dal distanziamento sociale e da una frequente igienizzazione delle mani. In questa fase occorrono senso di responsabilità e prudenza. E per questa ragione ho deciso di posticipare di una settimana l’inizio delle scuole. La tutela della salute pubblica è una mia assoluta priorità. Insieme vinceremo questa sfida. Insieme ce la faremo”.