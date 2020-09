Castellammare di Stabia. Altri 11 i cittadini ad essere risultati positivi. A comunicare la notizia è stato direttamente il sindaco di Castellammare di Stabia tramite la sua pagina Facebook. Riportiamo di seguito quanto da lui scritto:

L’Asl ci ha comunicato oggi una preoccupante evoluzione dei contagi, un cambio di passo del virus nella nostra città. Altri 11 cittadini di Castellammare di Stabia sono risultati positivi al Covid-19. Tra questi ci sono anche un bambino di un anno e una bambina di 4 anni. Siamo dinanzi ad una situazione complessa e impegnativa, rispetto alla quale sono in corso accertamenti per ricostruire la rete dei contatti e per comprendere le ragioni di questa improvvisa impennata dei contagi.