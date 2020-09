Castellammare di Stabia ( Napoli). Ieri poco dopo la mezzanotte auto perde il controllo sul lungomare nei pressi dei giardini comunali Una Mini tampona una Clio che si era fermata per far passare una coppia col carrozzino. Questa colpisce un uomo 35enne che ora si trova in ospedale. Sulla vicenda indagini dei carabinieri