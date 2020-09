Caserta. Consegnati i lavori di manutenzione per l’adeguamento del sistema di controllo e gestione della galleria “Parco della Reggia”

CAMPANIA, ANAS: CONSEGNATI I LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER L’ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO E GESTIONE DELLA GALLERIA ‘PARCO DELLA REGGIA’ SULLA SS700 A CASERTA

· gli interventi – del valore di circa 2,5 milioni di euro – avranno concreto avvio a partire dalla seconda metà di settembre;

· verranno eseguiti in orario notturno durante le chiusure del tunnel già previste per i lavori di implementazione dell’impianto antincendio

Anas (Gruppo FS Italiane) ha consegnato quest’oggi i lavori di manutenzione programmata per l’adeguamento del sistema di controllo e gestione della galleria ‘Parco della Reggia’ lungo la SS700 “della Reggia di Caserta” all’aggiudicatario d’Accordo Quadro, il Raggruppamento Temporaneo d’imprese con mandataria l’I.T. Srl, con sede in San Pietro Al Tanagro (SA).

Nel dettaglio, l’intervento – del valore complessivo dì circa 2,5 milioni di euro – riguarda il rifacimento degli impianti di ventilazione, dei pannelli a messaggio variabile, dell’illuminazione delle vie di esodo e della segnaletica luminosa, oltre che delle cabine elettriche di trasformazione.

Verranno realizzati, inoltre, nuovi sistemi impiantistici tra i quali impianti tvcc, di supervisione della galleria con controllo da remoto ed antitrusione.

Al fine di contenere i disagi alla circolazione, tali lavorazioni – che avranno concreto avvio a partire dalla seconda metà di settembre, anche per permettere al R.T.I. l’approvvigionamento di tutti i materiali – verranno eseguite in contestualità con i lavori di implementazione e potenziamento dell’impianto antincendio all’interno della galleria (già previsti fino al 15 novembre – in esclusivo orario notturno compreso tra le 21.00 e le 6.00 del giorno successivo – ad eccezione delle notti dei giorni festivi, così come comunicato da Anas lo scorso 25 agosto).