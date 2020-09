Capri Watch: eleganza senza tempo, ricerca e innovazione per il marchio di Silvio Staiano

Costiera Amalfitana–Penisola sorrentina. Decine di rivenditori in tutta Italia e anche nel resto del mondo, da Sorrento a Capri, da Positano a Salerno, fino a Milano e al Giappone. Capri Watch, la nota azienda di Silvio Staiano, è famosa worldwide per i suoi orologi e per la sua capacità di proporre sempre innovazioni stravolgendo la concorrenza.

E dopo anni di esperienza e di successi nel mondo dell’orologeria, poco fa Capri Watch ha debuttato anche nel mondo delle calzature. “Ho seguito il mio cuore, senza esitare, come ho sempre fatto nella mia vita”, racconta Silvio Staiano sul sito ufficiale del marchio. La passione che risale all’infanzia, la travolgente energia, la conoscenza del mondo dell’orologeria maturata durante una esperienza ventennale, l’innato senso estetico ed un marketing spinto ed innovativo sono il ‘cocktail’ vincente di questa iniziativa che lui stesso definisce “un sogno ad occhi aperti”.

Con il supporto di un consolidato team di validi collaboratori, tra cui emergono Valeria che si occupa del “Customer Care” (l’assistenza post vendita è il fiore all’occhiello dell’azienda), Capri Graphic e Fabio Federico per la grafica pubblicitaria, e la sorella Alba che cura l’immagine del marchio presso i clienti rivenditori, l’imprenditore caprese è riuscito a creare un’impresa di successo, cresciuta costantemente dal 1995, fino a diventare uno status symbol e affermarsi ai vertici dell’orologeria fashion italiana.

Modelli sempre più raffinati ed esclusivi, coperti da una garanzia di 5 anni, sono il frutto di una continua ricerca e creatività. Le bellezze uniche ed i colori inconfondibili dell’isola di Capri sono la fonte principale d’ispirazione per le creazioni Capri Watch, i cui caratteri distintivi sono sempre più riconoscibili, sia in Italia che all’estero. Capri Watch utilizza unicamente i migliori cristalli Swarovski in qualità di partner ufficiale della maison, leader mondiale.

Tra le ultime novità Capri Watch propone le calde tonalità del beige e gli intensi blue della collezione Retrò, impreziosita dal tocco elegante e colorato dei cristalli Swarovski che illuminano il quadrante e la cassa. La linea Jewels, inoltre, presenta in edizione limitata i primi orologi preziosi con diamanti e cinturini in coccodrillo e i primi gioielli in oro e argento. Capri Watch si rivolge anche all’uomo, dinamico e intraprendente, con la classica collezione Rocks, la più sofisticata Race e l’ultima nata KarbonColor.

Non solo moda: Capri Watch è l’Orologio Ufficiale della Federazione Italiana Tennis. E per sancire il legame con l’esclusivo ed elegante mondo del tennis, il brand caprese ha creato una collezione davvero originale, caratterizzata dalla silhouette del campo sul quadrante e le lancette a forma di racchetta. Ormai noto come ‘Orologio del Tennis’, è al polso dei grandi campioni, dagli italiani Fabio Fognini, Simone Bolelli, Flavia Pennetta, Roberta Vinci, al famoso testimonial del brand, il croato , fino ai volti storici del tennis italiano quali Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli.

Situato in Via Camerelle, tra le strade più chic e eleganti al mondo, Asperula Stellina è il negozio che costituisce il fiore all’occhiello commerciale della famiglia Staiano.