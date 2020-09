Capri. Troppo vento, aliscafi in tilt: finestrino rotto e disagi agli imbarchi. Finestrino rotto in navigazione e disagi agli imbarchi. Giornata difficile per i collegamenti marittimi tra l’isola azzurra e la terraferma. Il forte vento che ha spirato nella giornata di ieri ha provocato un moto ondoso in forte aumento con dei “cavalloni” di mare che hanno provocato la distruzione di un finestrino di un aliscafo in navigazione tra Napoli e Capri. Durante la tratta tra l’isola azzurra e la terraferma, infatti, il mare mosso ha mandato in frantumi un finestrino che, sembra, avesse subito già un precedente “urto” nei giorni scorsi ed era stato temporaneamente coperto. La “tempesta” di ieri però ha distrutto definitivamente “l’oblò” provocando l’entrata di acqua di mare che ha iniziato a bagnare le poltroncine ed un tavolino sottostanti il finestrino. Tanta paura ma fortunatamente nessuna conseguenza per i passeggeri a bordo. E la giornata del meteo complesso di ieri ha provocato disagi anche alle persone che erano in fila per raggiungere l’isola azzurra dal molo Beverello a Napoli. Vento e pioggia, infatti, senza possibilità di trovare riparo in attesa della partenza.

Fonte Metropolis