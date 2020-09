Capri ( Napoli ) Tragico incidente nella notte ad Anacapri in Via Giuseppe Orlandi , verso l’hotel Bellavista. Uno scontro co il ciclomotore, dove si trovava a bordo con un amico, e un’auto, e ha perso la vita a soli 19 anni Ettore Gargiulo , un giocatore promettente e giovane brillante e ben voluto su tutta l’isola .

Per Ettore Gargiulo non ci sarebbe stato nulla da fare, è sbalzato via dal ciclomotore con l’impatto, ferito anche l’altro ragazzo e il conducente dell’auto . Una notte tragica, sul posto ambulanza del 118 e carabinieri che stanno svolgendo le indagini per accertare la dinamica.

Solo un grande dolore, facciamo le condoglianze alla famiglia tutta per questa tragedia.

Silvio Staiano con un post ricorda di come le battaglie per potenziare il 118 e migliorare l’ospedale con una pista di elisoccorso siano state finora vane e si stringe al dolore della famiglia.