Capri. Tagliate sei corse per Napoli. Tagliate da oggi sei partenze sulla linea marittima tra Capri e Napoli, disagi e proteste. Da questa mattina, infatti, non verranno più effettuate le corse di aliscafo da Napoli per Capri delle ore 8.05, 10.10 e 16.30, e i viaggi via mare da Capri per Napoli delle ore 9.10, 17.35 e 18.10. Immediati i malumori manifestati da isolani e pendolari. Questi ultimi in particolare sarebbero particolarmente penalizzati dalla soppressione della corsa della mattina che è molto gettonata in concomitanza dell’avvio della giornata lavorativa sull’isola. E per lo stesso motivo non avere più due corse di rientro nel pomeriggio li costringerebbe o a interrompere anticipatamente la propria attività professionale o dover attendere il traghetto della sera che fa rientro a Napoli dopo le ore 21. Di “evidente violazione del diritto alla mobilità dei residenti isolani e dei lavoratori pendolari” parla il gruppo consiliare “CapriVera” che con il capogruppo Roberto Bozzaotre ha chiesto alle amministrazioni comunali un immediato intervento presso la Regione Campania per “l’immediato ripristino dei servizi” sottolineando che si tratta di fasce orarie dove va garantita la mobilità.

Fonte Metropolis