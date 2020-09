Capri. Spiagge prese d’assalto dai bagnanti. Capri in versione estiva, spiagge prese d’assalto ma ancora problemi per i vacanzieri e i turisti che si imbarcano dal molo Beverello di Napoli. Le temperature agostane stanno regalando giornate di mare da tutto esaurito con overbooking per gli stabilimenti balneari e i beach club. A prendere la tintarella sul lettino de “La Fontelina”, dirimpettaio dei Faraglioni, c’era anche “miss riccioli d’oro”, la modella, olandese di origini iraniane, Negin Mirsalehi, influencer tra le più famose del mondo con oltre sei milioni di followers.

Ma a fronte di una località esclusiva anche a settembre ormai inoltrato, e frequentata da vip e volti noti, tanti sono i disagi che continuano ad essere segnalati da chi si imbarca dal porto di Napoli alla volta dell’isola azzurra o di Ischia e Procida. Su tutte a tenere ancora banco sono le polemiche per la situazione copertura nell’area di sosta del molo partenopeo sollevata dalla Federalberghi Isola di Capri da diversi giorni e non ancora risolta. ma anche le difficoltà causate agli Ncc tenuti fuori dalla zona degli imbarchi.

Fonte Metropolis