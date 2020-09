Capri. Salvano turista in spiaggia: premiati in comune. A Capri “rintracciati” e ringraziati gli angeli che avevano salvato la vita ad una turista sulla spiaggia. Il sindaco di Capri, Marino Lembo, che aveva lanciato, via social, la ricerca per rendere merito l’intervento di due persone che a Marina Piccola avevano soccorso una donna colta da infarto, salvandole di fatto la vita, ha ricevuto ieri nella sala municipale Elena Tornatore, una giovane volontaria della Croce Rossa di Cassine, che insieme ad un medico è riuscita a sventare la tragedia. «Siamo felici di aver conosciuto Elena, una splendida persona che dedica il suo tempo a dedicarsi agli altri, come volontaria della Croce Rossa – ha dichiarato il Sindaco di Capri Marino Lembo nella sala consiliare insieme al consigliere delegato alla sanità Bruno D’Orazi – Ci sembrava doveroso un pubblico ringraziamento per quanto ha fatto. Abbiamo rintracciato anche la dottoressa, caprese adottiva, che ha dato il suo prezioso contributo sul posto e che incontreremo, nei prossimi giorni, in Municipio. Una bella vicenda che ci fa riscoprire i valori del puro altruismo, inteso come servizio disinteressato nell’aiutare chi si trova in difficoltà. Valori che rendono, senza dubbio, il mondo migliore».

Fonte Metropolis