Capri. Rinviata l’apertura delle scuole: le lezioni ripartiranno il 28 settembre. Tramite una nuova ordinanza firmata oggi, venerdì 18 settembre 2020, il sindaco di Capri Marino Lembo ha rinviato la ripartenza delle scuole: le lezioni per ogni istituto scolastico di ogni ordine e grado ripartiranno il 28 settembre, sia in quanto questi saranno utilizzati per le prossime elezioni elettorali, sua per garantire una più idonea ed efficace sanificazione ed igienizzazione dei locali scolastici.