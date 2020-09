Capri. Pausa di Renzi sull’isola azzurra. Weekend caprese per Matteo Renzi e sua moglie Agnese. L’ex premier arrivato sull’isola azzurra venerdì in tarda serata e che in queste ore ripartirà alla volta di Roma, si è voluto regalare un fine settimana in versione familiare. Un po’ di relax prima del rush finale che vede per la prima volta il nuovo movimento politico “Italia Viva” misurarsi nella competizione elettorale in alcune regioni per il rinnovo dei presidenti e delle giunte. Meno schierato, invece, per il referendum per il quale il senatore toscano si è dichiarato per la libertà di scelta tra il si ed il no al taglio dei parlamentari. Paparazzi appostati, a terra ed a mare, a Capri per una trasferta in forma assolutamente privata, anche se dai “rumors” si è saputo che i Renzi sono usciti dal “Grand Hotel Quisisana”, l’esclusivo cinque stelle isolano, fiore all’occhiello della ricettività isolano, dove hanno alloggiato nella due giorni caprese. Tra le tappe di Renzi a Capri i moli di attracco delle barche a Marina Grande per salire a bordo di un motoscafo per un tour alla scoperta delle bellezze dell’isola da mare in una Capri tranquilla e sicura dall’aria settembrina.

Fonte Metropolis