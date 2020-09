Capri off limits per i temporali: sospese tutte le corse via mare

L’isola azzurra si paralizza, come al solito, in caso di maltempo e mare mosso. Tutte i collegamenti marittimi, infatti, sarebbero stati sospesi a causa delle avverse condizioni meteo-marine.

Capri e Anacapri sono offlimits, dunque, con navi e mezzi veloci bloccati tra i porti dell’isola Azzurra, Sorrento e Napoli. Non resta che attendere un miglioramento delle condizioni meteo per sperare in una ripresa del servizio.